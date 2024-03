Barcellona-Napoli | oggi la partita di Champions | orario | dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – Al via alle 21, ritorno degli ottavi di finale di, che si giocamartedì 12 marzo allo Stadio Olimpico Lluís Companys. Il match sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5, ma sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252) e sull’app Infinity+. La gara sarà visibile anche in direttasul sito o app di SportMediaset e Mediaset Infinity. In alternativa sarà trasmessa anche su Sky GO o su NOW, piattaforma che mette a disposizione il meglio della programmazione Sky. Gli azzurri cercano la prima vittoria contro i blaugrana e il secondo quarto di finale dinella loro storia, dopo quello raggiunto lo scorso anno. “Se hai paura non ti devi nemmeno presentare, devi avere la sfrontatezza ...