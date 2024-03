Barcellona-Napoli LIVE 2-1 | Kvaratskhelia a un passo dal pari

Il Napoli di Calzona affronta il Barcellona di Xavi nei quarti di Champions allo stadio Olimpic Lluis Companys, stadio sostitutivo del Camp Nou. Nel frattempo Xavi ha già annunciato che non ci sarà ... (ilnapolista)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 finisce un primo tempo davvero spettacolare, blaugrana avanti due rete con il Napoli che riesce ad accorciare il risultato con una grande azione ... (oasport)

Barcellona – Napoli 2-1 al 45’, ecco i gol del primo tempo! – VIDEO: Barcellona - Napoli 2-1 alla fine del primo tempo. Doppio colpo Fermin-Cancelo ma Rrahmani tiene in vita gli azzurri.generationsport

Barcellona-Napoli 2-1 (Fermin 15’, Cancelo 17’, Rrahmani 30’): finisce il primo tempo: 17' - Raddoppio del Barcellona. Raphina in campo aperto calcia a giro col destro e colpisce il palo, sulla respinta si avventa Cancelo che a porta vuota non può sbagliare. 15' - Barcellona in ...tuttonapoli

Barcellona-Napoli 2-0, avvio choc per gli azzuri: Manca poco più di un’ora al calcio d’inizio di Barcellona-Napoli, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I due… Leggi ...informazione