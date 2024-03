Barcellona-Napoli LIVE 2-1 al 45' | uno-due blaugrana | Rrahmani tiene vivi gli azzurri

Il video del gol di Amir Rrahmani in Barcellona-Napoli . E’ 2-1 in terra catalana e c’è ancora vita per gli azzurri , che la riaprono grazie a un’azione splendida di squadra. Il kosovaro prende palla, ... (sportface)

Napoli, i tifosi: "Abbiamo i dinosauri in difesa". Poi dopo il gol di Rrahmani: "Ce la possiamo fare": Brutto inizio di partita del Napoli contro il Barcellona che ha preso due gol dal Barcellona. Poi il gol di Rrahmani ha riacceso le speranze. Pessimo inizio di partita del Napoli contro il Barcellona ...areanapoli

De Laurentiis: "Kvara L'offerta irrinunciabile deve arrivare a me e non all'agente. Calzona affidabilissimo": Così Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima di Barcellona-Napoli. Kvaratskhelia "L'offerta irrinunciabile deve arrivare a me e non al suo agente. Kvara ha ancora tanti ...napolitoday

De Laurentiis promuove Mediaset: "Da voi vengo volentieri": Aurelio De Laurentiis, nel corso della lunga intervista concessa a Mediaset Infinity prima di Barcellona-Napoli, non ha risparmiato frecciate alle altre televisioni che seguono il calcio e la sua ...tuttojuve