Barcellona Napoli | ecco le FORMAZIONI UFFICIALI del match

(Di martedì 12 marzo 2024)ledi: gara valevole per gli Ottavi di Finale della UEFA Champions League Sono state rese note ledidi Champions League.le scelte.(4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Fermin Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.