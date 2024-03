Barcellona-Napoli | Champions League | tv in chiaro | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 12 marzo 2024)è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale dellae si gioca martedì alle 21:00: tv, streaming,. L’incentivo l’ha messo sul piatto il presidente Aurelio De Laurentiis, che in caso di passaggio del turno elargirà ben 10 milioni di euro ai suoi calciatori. Un super-premio affinché ilfaccia l’impresa contro il, approdi ai quarti di finale e si avvicini a quel ricchissimo Mondiale per Club che altrimenti, in caso di eliminazione, resterebbe un sogno nel cassetto. Calzona – IlVeggente.it (Ansa)In terra catalana, dunque, i campioni d’Italia si giocano un’intera stagione. Lacome ultimo ...