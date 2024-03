Barcellona – Napoli 3-1 | Lewandoski firma il terzo gol e spegne le speranze LIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 12 marzo 2024) Ildi Calzona affronta ildi Xavi nei quarti di Champions allo stadio Olimpic Lluis Companys, stadio sostitutivo del Camp Nou. Nel frattempo Xavi ha già annunciato che non ci sarà lui in panchina l’anno prossimo 90? Quattro minuti di recupero 89? Traversa di Ora! L’uruguagio colpisce il legno superiore dopo essere stato servito da Kvara in area 87? Serie di corner per i catalani, ilpare aver esaurito la benzina 83? Il Barca forse la chiude qui.il 3-1 sotto porta dopo il servizio semplice di Sergi Roberto 80? Occasione enorme per Lindstrom! Palla dentro da parte di Ora e colpo di testa del danese fuori di un millimetro. Nel frattempo nelle file del Barca entra anche Joao Felix 79? Calzona inserisce anche Raspadori al ...