Barcellona – Napoli 2-1 | Rrahmani la riapre | gli azzurri reagiscono LIVE

(Di martedì 12 marzo 2024) Ildi Calzona affronta ildi Xavi nei quarti di Champions allo stadio Olimpic Lluis Companys, stadio sostitutivo del Camp Nou. Nel frattempo Xavi ha già annunciato che non ci sarà lui in panchina l’anno prossimo 48? Si chiude il primo tempo 47? Ammonito Juan Jesus per un fallo ruvido su Raphina 45? Tre minuti di recupero e si inizia con un corner per il Barca 42? Kvara aveva trovato Traoré con un po’ di spazio in area ma l’ivoriano non riesce a calciare 40? Lewandoski pescato in area, il polacco riesce a girarsi ma calcia malissimo a metri dalla porta di Meret 37? La partita è viva e divertente. Ilora è pienamente nel match 34? Ter Stegen compie un miracolo! Cross di Mario Rui in area e il capitano colpisce di testa perfettamente ma il portiere tedesco si allunga alla grande 33? Attenzione al Barca che quando ...