Barcellona Napoli 2-1 LIVE | Lindstrom sfiora il pari

(Di martedì 12 marzo 2024) Stasera il match per gli Ottavi della UEFA Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacasi affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. PRIMO TEMPO Partita la gara e subito ilprende il controllo del gioco, passando dopo 15 minuti in vantaggio ai danni dei partenopei con Fermin Lopez. Tempo di esultare che subito arriva il raddoppio dei catalani con Joao Cancelo. Ilperò non si arrende e accorcia le distanze subito con Rrahmani. SECONDO TEMPO

Barcellona-Napoli , proteste azzurre per un possibile rigore negato dopo il contatto in area tra Osimhen e Cubarsi. Al 63? di Barcellona-Napoli , episodio molto dubbio e proteste azzurre per un ... (napolipiu)

Dopo un avvio shock, il Napoli si è rimesso in corsa per provare a riacciuffare il Barcellona . Episodio dubbio nell’area di Rigore blaugrana, con Osimhen finito a terra dopo un contatto con ... (spazionapoli)

Barcellona-Napoli 2-1 (Fermin 15’, Cancelo 17’, Rrahmani 30’): dentro anche Raspadori: 17' - Raddoppio del Barcellona. Raphina in campo aperto calcia a giro col destro e colpisce il palo, sulla respinta si avventa Cancelo che a porta vuota non può sbagliare. 15' - Barcellona in ...tuttonapoli

Napoli, 20 minuti infernali: “Il più scarso di sempre”: Feroci critiche da parte dei tifosi del Napoli durante il primo tempo del ritorno degli ottavi di finale di Champions League sul campo del Barcellona. Barcellona-Napoli (LaPresse) – Calciomercato.it ...calciomercato

LIVE Barcellona-Napoli 2-1, Champions League calcio 2024 in DIRETTA: Rrahmani accorcia le distanze: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37' Kvaratskhelia a giro non trova la porta. 35' Miracolo di Ter Stegen su un colpo di testa a botta sicura di Di Lorenzo. 33' Lobotka anticipa Lewandowski in ...oasport