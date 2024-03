Barcellona – Napoli 2-1 | la riapre Rrahmani | gli azzurri reagiscono LIVE

(Di martedì 12 marzo 2024) Ildi Calzona affronta ildi Xavi nei quarti di Champions allo stadio Olimpic Lluis Companys, stadio sostitutivo del Camp Nou. Nel frattempo Xavi ha già annunciato che non ci sarà lui in panchina l’anno prossimo 30? La! Il difensore si inoltra in avanti e viene servito da Politano da solo in area e con il piazzato batte Ter STegen 28? Tutte le linee di passaggio sono bloccate ora, i blaugrana aspettano glisemplicità 25? Ilora gestisce con tranquillità, possesso che premia ilma i padroni di casa sono molto efficaci davanti 21? Si riprende a giocare dopo che era rimasto a terra Lobotka, ilha bisogno di una reazione 17? Raddoppia ilsubito con Cancelo. ...

Stasera il match per gli Ottavi della UEFA Champions League 2023/2024 tra Barcellona e Napoli : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Barcellona e Napoli si affrontano nel match valido per ... (calcionews24)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? Osimhen di destro impegna Ter Stegen. 15? Gol, di Cancelo , palo di Raphinha che trova il facile tap-in dell’ex Juventus, Barcellona-Napoli 2-0. 13? Gol ... (oasport)

Gol Cancelo: tap in decisivo dell’ex Juve in Barcellona Napoli – VIDEO: Cancelo ha messo il timbro in Barcellona Napoli segnando il gol del momentaneo 2-0 al 17' del primo tempo dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League.juventusnews24

De Laurentiis: "È un anno complicato per noi": Interviste 12 Marzo 2024 Fonte: Il Mattino "Il futuro di Kvaratskhelia Khvicha ha molti anni con noi. L'offerta irrinunciabile deve arrivare a me, non al suo agente" Dopo il virale episodio di ieri a ...solonapoli

Barcellona-Napoli 2-0, avvio choc per gli azzuri: Manca poco più di un’ora al calcio d’inizio di Barcellona-Napoli, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I due… Leggi ...informazione