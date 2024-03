Barcellona – Napoli 0-0 live | gli azzurri si giocano l’accesso ai quarti

(Di martedì 12 marzo 2024) Ildi Calzona affronta ildi Xavi neidi Champions allo stadio Olimpic Lluis Companys, stadio sostitutivo del Camp Nou. Nel frattempo Xavi ha già annunciato che non ci sarà lui in panchina l’anno prossimo 1? Si parte! Primo pallone per gliFormazioni ufficiali di(4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Lopez, Christensen, Gundogan; Yamal Lewandoski, Raphinha all.Xavi(4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia all.Calzona Il direttore di gara del match sarà Danny Desmond Makkelie L'articolo ilsta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.45 Emergenza completa a centrocampo per il Barcellona, fuori Pedri, Gavi e De Jong. 20.40 Si riparte dall’uno a uno dell’andata, ricordiamo che non ... (oasport)

Barcellona-Napoli 0-0: inizia il match: "Questo è il Barça, la pressione è tutta su di me, l'ho detto ai miei ragazzi di giocare tranquilli e di tirare fuori la migliore versione del Barcellona". 20.24 - Il presidente del Napoli Aurelio De ...tuttonapoli

Barcellona-Napoli, azzurri in campo per un doppio sogno: le scelte di Calzona: Napoli in campo per un doppio sogno a Barcellona. Gli azzurri contro i blaugrana allo stadio Olimpico di Montjuic si giocano il passaggio ai quarti di finale di Champions League (si tratterebbe della ...napolitoday

LIVE- Barcellona-Napoli 0-0: a breve il fischio di inizio: Questa sera a Montjuic, Barcellona e Napoli scenderanno il campo per il ritorno degli ottavi di Champions League. Tutto in equlibrio dopo la gara d'andata, terminata sul risultato di 1-1 al Maradona.gonfialarete