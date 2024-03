Barcellona | i convocati per il Napoli | sei assenza e un recupero

Il tecnico del Napoli ha diramato la lista dei convocati azzurri per la sfida degli ottavi di finale di Champions League con il Barcellona. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli si prepara per ... (napolipiu)

Diramata la lista dei convocati di Calzona per Barcellona-Napoli recuperano Cajuste, Rrahmani e Ngonge L'articolo FOTO – UFFICIALE – I convocati di Calzona per Barcellona-Napoli proviene da ... (forzazzurri)

CHAMPIONS - Barcellona, i convocati di Xavi: c'è Raphinha, ancora out Ferran Torres: Xavi, allenatore del Barcellona, ha diramato la lista dei convocati per la gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Nei blaugrana ancora out Ferran Torre ...napolimagazine

IL DATO - Barcellona, con un gol Yamal diventa il più giovane marcatore della storia della Champions: Sono già tanti i record collezionati con la maglia del Barcellona da Lamine Yamal. Nonostante la giovanissima età (compirà 17 anni il 13 luglio), il talento classe 2007 spagnolo ha già scritto più di ...napolimagazine

Barcellona-Napoli, i convocati di Xavi: 6 assenti e un recupero: I blaugrana sono pronti alla sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: l'elenco dei giocatori a disposizione ...corrieredellosport