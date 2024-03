Barcellona | i convocati di Xavi | recuperato un top player

Diramata la lista dei convocati di Calzona per Barcellona-Napoli recuperano Cajuste, Rrahmani e Ngonge L'articolo FOTO – UFFICIALE – I convocati di Calzona per Barcellona-Napoli proviene da ... (forzazzurri)

La lista dei convocati di Xavi per Barcellona - Napoli , gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League Il Barcellona ha diramato la lista dei convocati per il ritorno degli ottavi di ... (calcionews24)

Ascoli, Mendes sarà sottoposto ad intervento chirurgico: il comunicato: Non arrivano notizie positive per Pedro Mendes dopo la visita specialistica a cui si è sottoposto ieri a Barcellona. L'attaccante dell'Ascoli.tuttob

Barcellona, i convocati di Xavi per il Napoli: quante assenze per i blaugrana: Il tecnico deve fare i conti con una vera e propria emergenza, ma punterà anche sui talenti spagnoli provenienti dalla Masia per tentare la qualificazione ai quarti.gonfialarete

Riunione di coordinamento Sistema Italia in ambasciata a Madrid: Si è svolta ieri a Madrid presso l'ambasciata d'Italia In Spagna la riunione di coordinamento del Sistema Italia, convocata dall'ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi. (ANSA) ...ansa