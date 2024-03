Barça-Napoli | parlano Mutti e Massimo Marianella

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 12 marzo 2024) Bortolo, ex allenatore (anche) del, è intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, durante la trasmissione ‘Azzurro 99’. Di seguito le sue parole: “Questo ottavo di finale è un’ultima spiaggia sia per il Barcellona che per la squadra partenopea, per salvare una stagione partita malissimo da ambo le parti”. Qualora ilpassasse il turno… “Ilse passasse il turno potrebbe rivitalizzare l’ambiente dando la possibilità di pensare al campionato con maggiore convinzione in sé stessi. Una partita dal grande valore. Calzona? Sicuramente ha sorpreso, però c’è stata una logica in questa scelta. Lui ha lavorato sia con Sarri che con Spalletti, conosce bene l’ambiente e lo spogliatoio, è l’uomo adatto per provare a centrare gli obiettivi prefissati in questa stagione”. Il ...