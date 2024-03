Barachini | ' proposte Commissione IA a Meloni | saranno in Ddl'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) "Dopo mesi di lavoro si è conclusa la prima fase di studio dellaIA per l'Informazione. Ieri ho consegnato la relazione al presidente del Consiglio, Giorgia, a supporto della strategia del governo per il G7 a presidenza italiana e del disegno di legge annunciato oggi dal premier sull'intelligenza artificiale, che conterrà alcune delledellaguidata da Padre Benanti". Lo dichiara in una nota il sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, Alberto, che lavora a sostegno della visione della presidentesull'intelligenza artificiale.