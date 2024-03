Bandiera bianca | il significato delle parole di Papa Francesco sull’Ucraina

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 12 marzo 2024) “L’Ucraina dovrebbe alzare”. Con questeha ultimamente sottolineato, ancora una volta, l’importanza di perseguire l’obiettivo di pace tra l’Ucraina e la Russia, due nazioni protagoniste di un conflitto che ancora va avanti dal febbraio 2022. Ma qual è il verodel terminedel Pontefice che negli ultimi giorni stanno generando polemica ed indignazione? Con questefaceva riferimento alla necessità per l’Ucraina di intraprendere negoziati di pace con Putin per salvare il maggior nuemero di vite innocenti, non faceva di certo riferimento alla resa. Un carro armato ucraino in guerra – fonte: Flickr...