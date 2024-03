Badiali racconta la storia del liceo Colonna all’auditorium Ducci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Riparte il ciclo di conferenze sulle scuole superiori di Arezzo, organizzato dalla Società storica aretina, con il patrocinio del Comune di Arezzo. Oggi alle 17.30,di via Cesalpino, Massimilianoparlerà delVittoria. Curato da Giovanni Galli, il ciclo di conferenze si propone di ricostruire ladi alcune delle Scuole d’istruzione superiore cittadine, mettendone in evidenza le origini e il contesto, le sedi e le denominazioni assunte nel corso del tempo, le materie insegnate, alcune figure di presidi e di docenti, il bacino di utenza e la funzione sociale svolta. Verrà analizzata ladell’antico convento di Santa Margherita, le opere contenutevi e la trasformazione in Scuola Normale Vittoria ...