Bacia una paziente e le consiglia di fare sesso perché ha l’ansia | medico indagato per violenza e interdetto per sei mesi

(Di martedì 12 marzo 2024) Il professionista in servizio nella guardia medica di Lucera è accusato disessuale, per aver costretto la donna a subire baci e commenti fuori luogo dopo averle somministrato alcune dosi di un ansiolitico. Dopo la denuncia ai carabinieri e le indagini, l’ordinanza...

La dea bendata Bacia Genga. Vinti 12mila euro al 10eLotto: A Genga, provincia italiana, una vincita di 12mila euro al 10eLotto grazie a un "6 Doppio Oro" nell'estrazione istantanea di venerdì. Numerose vincite simili in tutto il Paese, con un totale di 783 mi ...ilrestodelcarlino

Onde Baciate dal sole per la prima tappa del campionato italiano di surf: Previsioni rispettate e azzeccate dagli organizzatori, il Buggerru Surf Club, che hanno permesso di concludere le batterie di gara in una sola giornata rispetto alle due inizialmente previste. Onde ...sardegnareporter