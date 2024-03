Autostrada A1 | doppia chiusura per lavori Ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Firenze, 12 marzo 2024 - Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è stata aggiornata ladell'uscita della stazione di Barberino di Mugello. Ladell'uscita della suddetta stazione, per chi proviene da Firenze, inizialmente prevista nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, sarà effettuata dalle ore 21:00 di venerdì 15 alle ore 6:00 della mattina di sabato 16 marzo, per consentiredi manutenzione del cavalcavia "Scopicci". In alternativa si consiglia di uscire a Calenzano. Sempre sulla A1, per consentiredi pavimentazione, dalle 22 di venerdì 15 alle 6 di sabato 16 marzo, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in uscita per chi proviene da Roma e da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Incisa Reggello.