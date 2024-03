Autostrada A1 | chiusure notturna delle stazioni di Barberino di Mugello e Valdarno

(Di martedì 12 marzo 2024) Per lavori di manutenzione e pavimentazione L'articolo proviene da Firenze Post.

ROMA – Sull’ Autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Firenzuola (km 27+960) e Località Aglio (km 32+966), in direzione di Firenze, che era ... (firenzepost)

Per consentire lavori di pavimentazione L'articolo Autostrada A1: chiusure notturne della stazione di Firenze nord proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Questa notte e domani notte , dalle 22 alle 6 del giorno successivo, per consentire Lavori di pavimentazione e attività di ispezione della galleria Croce , sarà chiuso il tratto compreso tra ... (ilrestodelcarlino)

Quattro ore di chiusura notturna A14 sud tra Pedaso-Grottammare: Lo fa sapere la società Autostrade. "Di conseguenza, sarà inaccessibile l'area di servizio Piceno ovest. - riferisce Autostrade - In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, ...ansa

Cessalto, pneumatico a fuoco in Autostrada: CESSALTO - Poco prima delle 17 di oggi chiusura in entrata al casello di Cessalto a causa di uno pneumatico di un autoarticolato in transito che ha preso fuoco.oggitreviso

Lavori di riqualificazione della segnaletica verticale sull'Autolaghi: chiuso per tre notti il tratto tra Fiera e allacciamento A9 verso Varese: Cantieri anche sul Raccordo Fiera Milano dove sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8, martedì notte sulla A9 chiuso il collegamento verso l'Autostrada dei Laghi. La viabilità alternativa consig ...varesenoi