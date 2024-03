Autonomia | Meloni | ‘risponde a principio responsabilità | ad alcuni non piace ma è sfida’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Con i fondi di coesione “finanziamo proposte sulle quali chiediamo ci sia da parte del governo la possibilità di condividere, non perché si voglia limitare l’, ma perché rispondano a un’unica strategia” perché “non siamo monadi. Sono previsti poteri sostitutivi” ma anche il “definanziamento per le opere che non vengono ultimate”. Si tratta di applicare il “di, che non sempre viene valorizzato, anche l’differenziata risponde a questo, mette tutti nelle condizioni di avere le massime opportunità, ma poi” devi sfruttarle con senso di “. Adnonma è una grande sfida, una sfida che si fonda sullae sul merito”. Così la ...