(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Un collega giornalista mi ha chiesto se manterrò glisull'. Io sono una persona che rispetta gli, stiamo andando, con una persona tra l'altro molto sensibile a questi temi che è il ministro Calderoli. Penso che potremo festeggiare presto nuovi traguardi raggiunti insieme...". Lo ha detto ladente del Consiglio, Giorgia, a Bolzano per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano.

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Con i fondi di coesione "finanziamo proposte sulle quali chiediamo ci sia da parte del governo la possibilità di condividere, non perché si voglia limitare l' Autonomia , ma ... (liberoquotidiano)

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Con i fondi di coesione “finanziamo proposte sulle quali chiediamo ci sia da parte del governo la possibilità di condividere, non perché si voglia limitare l’ Autonomia , ... (calcioweb.eu)

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Apprezzo e condivido pienamente le parole pronunciate oggi dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , a Trento per la cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo ... (calcioweb.eu)

Autonomia: Meloni, 'andrà avanti, io rispetto impegni presi': Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Un collega giornalista mi ha chiesto se manterrò gli impegni sull'Autonomia. Io sono una persona che rispetta gli impegni presi, stiamo andando avanti, con una persona tra ...lanuovasardegna

Urso: G7 dopo sette anni torna per l’Industria, giovedì a Verona: Roma, 12 mar. (askanews) – Dopo sette anni di assenza torna il G7 dell’industria, occasione in cui i grandi del mondo torneranno a parlarsi per affrontare le grandi sfide dello sviluppo con la tecnolo ...askanews

Tajani: “Aperti ad allargare ad altre forze di centro”: “C’è spazio tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein”. Ne è convinto Antonio Tajani. Con la vittoria del centrodestra ...opinione