Auto sospetta fermata in piena notte | alla guida una donna di 103 anni senza patente | Vado da amici

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 12 marzo 2024) Quello sembrava essere un intervento di routine dei carabinieri a Bondeno, in provincia di Ferrara, si è trasformato in un incredibile racconto: hanno fermato un'in, scoprendo che al volante c'era una anziana signora di ben 103. La pattuglia dei carabinieri è stata chiamata a intervenire a causa di una segnalazione riguardante un'che si muoveva in modo pericoloso...