Auto | Salvini | Solo elettrico da 2035 è suicidio di intero comparto economico e industriale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Tutto il settoree moto italiano contribuisce alle emissioni di CO2 nel mondo per lo 0,4%. Qualcuno a Bruxelles ha pensato a una direttiva che damette fuori mercato lea benzina e diesel per il. Non è sostenibilità ambientale, è ildi un, senza nessuna motivazione ambientale". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, Matteo, in un intervento alla terza edizione di LetExpo in corso a Verona. Inoltre, ha ricordato, "le emissioni di CO2 nel mondo sono per oltre il 30% prodotte in Cina. La sola Cina produce gas climalteranti che Usa, India, Europa e Russia ...