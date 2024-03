Auto | Salvini | “Solo elettrico da 2035 è suicidio di intero comparto economico e industriale”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 12 marzo 2024) Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier in un intervento alla terza edizione di LetExpo in corso a Verona. "Tutto il settoree moto italiano contribuisce alle emissioni di CO2 nel mondo per lo 0,4%. Qualcuno a Bruxelles ha pensato a una direttiva che damette fuori mercato le