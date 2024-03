Auto in fiamme vicino a scuola. Attimi di paura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024), ieri mattina, attorno alle 8, per una vettura, una Mini Cooper, che ha preso fuoco a poche decine di metri dall’ingresso dellamedia Fusari di via De Gasperi di Castiglione d’Adda. L’utilitaria era stata appena posteggiata da un’addetta del polo scolastico quando improvvisamente ha cominciato a prendere fuoco: un fumo nerastro era visibile a distanza e gli alunni sono stati invitati a rimanere nelle loro aule con le finestre chiuse. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo i quali hanno spento il rogo anche se, alla fine, della vettura non è rimasto praticamente più nulla se non lo scheletro combusto completamente. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri per effettuare il sopralluogo. M.B.