Aumentano le aggressioni agli studenti fuori da scuola | i genitori | “Cercate riparo nei negozi e denunciate”

S.O.S. arbitri. Se non è proprio emergenza, quasi ci siamo. La questione della “crisi vocazionale“ resta complessa (in parte si è cercata di risolverla con il “doppio tesseramento“ che ha ... (sport.quotidiano)

Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "Crescono le aggressioni ai medici e agli operatori sanitari. La sensazione è che la legge 113 del 2020" in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni ... (ilgiornaleditalia)

Haiti ha bisogno di aiuto: I bambini che vedete qui sopra si sono rifugiati in una scuola per sfuggire alle violenze che infiammano Haiti, la più giovane repubblica dei Caribi, la prima dove gli schiavi si ribellarono vittorios ...corriere

Aumentano le aggressioni a medici e infermieri: 16 mila solo nel 2023: Continuano ad aumentare le aggressioni al personale sanitario negli ospedali. In 36 ore si sono registrati espisodi di violenza a Genova, Pescara e Napoli. Solo nel 2023, secondo un primo report reali ...tgcom24.mediaset

Chi è Andrew Tate, influencer ed ex kickboxer arrestato per aggressione sessuale in Romania: Nuovi guai per Andrew Tate, l’ex kickboxer diventato influencer: è stato arrestato per la seconda volta in Romania ...unita