Attivisti di Ultima Generazione condannati per blitz in Vaticano | pagheranno oltre 30mila euro di risarcimento

Ultima Generazione , 3 attivisti condannati dal Tribunale Monocratico di Roma per i fatti in Senato del 2 gennaio 2023: l’entità della pena . Gli attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati ... (ilcorrieredellacitta)

Sgombero Santa Giuliana, tornano in città i sei Attivisti allontanati col divieto di dimora: Tornano in città i sei Attivisti di Labas e Luna colpiti a fine febbraio dalla misura cautelare del divieto di dimora per essersi opposti allo sgombero dell’Istituto Santa Giuliana di via Mazzini il ...bologna.repubblica

Clima estremo, caldo anomalo, maltempo e piogge incessanti: l’Europa si prepara alla crisi climatica: L'Europa si prepara ai rischia della crisi climatica, ormai all'ordine del giorno di molti governi, per arginare caldo anomalo e maltempo ...tag24

Roma, si incollarono al Laooconte: il Vaticano conferma la condanna degli Attivisti di Ultima Generazione: La Corte d'appello del tribunale vaticano ha confermato la condanna di Ester Goffi e Guido Viero a nove mesi e 28mila euro di risarcimento danni per l'irruzione nei Musei ...roma.corriere