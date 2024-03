Attaccare gli Houthi sul loro territorio L' ammiraglio alza il tiro sul Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) Continuano gli attacchi dei miliziani yemeniticontro i mercantili occidentali nel Marcome rappresaglia alla risposta militare Israeliana contro Hamas nella Striscia di Gaza. Uno scenario in cui l'Italia è protagonista, nell'ambito dell'operazione dell'Unione Europea Aspides. Oggi la nave della nostra Marina militare Caio Duilio ha abbattuto, in attuazione del principio di autodifesa, due droni aerei lanciati dagli. Ad analizzare una situazione tesissima è l'Luigi Mario Binelli Mantelli, già capo di stato maggiore della Marina militare e della Difesa: "Noi difendiamo il traffico marittimo internazionale, non l'Italia quindi ma l'Europa, tanto per chiarire agliche parlano senza sapere di cosa stanno parlando", dichiara l'alto ufficiale all'Adnkronos. Insomma, ...