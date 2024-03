ATP Indian Wells 2024 | Luca Nardi | “Non so cosa sia successo | ho fatto un miracolo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024)ha firmato da qualche minuto una delle più grandi imprese del tennis italiano. Il tennista marchigiano ha sconfitto Novak Djokovic nel terzo turno del Masters 1000 di, conquistando così un posto negli ottavi di finale. Una partita memorabile quella del pesarese, che si è imposto con il punteggio di 6-4 3-6 6-3. Nella classica intervista a fine partita,si è mostrato emozionato ed incredulo per l’impresa appena compiuta: “Non sosiaquesto è un. E’ semplicemente tutto pazzesco. Prima di questa notte nessuno mi conosceva. Ho cercato di entrare in campo per divertimi e le cose sono andate bene”.si è allenato anche con Jannik Sinner nei mesi scorsi in Spagna e non è mancata la ...