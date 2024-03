Atp Finals 2024 | Binaghi | “Si va verso il sold out prima dell’estate”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) ”Quest’anno arriveremo verosimilmente aloutcon un aumento della domanda interna ad oggi superiore a quella straniera”. Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo, a Torino per illustrare i numeri dell’edizione 2023 delle Atp Final di tennis, soffermandosi sull’andamento delle vendite dei biglietti della prossima edizione in programma in autunno. ”I biglietti che abbiamo venduto finora quest’anno – ha detto– sono due volte e mezzo quelli dello scorso anno mentre per quanto riguarda gli incassi della biglietteria quelli di oggi è un po’ più del triplo di quello che avevamo fatto lo scorso anno in una manifestazione che ha poi fatto ilout. È un chiaro segnale di un problema strutturale enorme, il palazzetto oggi è diventato piccolissimo ...