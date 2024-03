Atp di Indian Wells | Nardi compie l’impresa | a 20 anni batte Djokovic

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 12 marzo 2024) Los Angeles, 12 marzo 2024 – Impresa di Lucaal torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 9.495.555 dollari) in California. Il ventenne marchigiano, numero 123 del mondo e in tabellone come lucky loser dopo aver perso nell’ultimo turno delle qualificazioni,il 36enne serbo Novak, numero 1 del mondo e prima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 dopo due ore e venti minuti, qualificandosi agli ottavi di finale.affronterà mercoledì il 26enne statunitense Tommy Paul, numero 17 del mondo e del seeding.torna a perdere una partita contro un tennista non classificato tra i primi cento del mondo dopo 16, dalla sconfitta contro il sudafricano Kevin Anderson al torneo di Miami del 2008. Con ...