Atletico | Simeone | «Inter tra le più forti in Europa | su Griezmann…»

Diego, allenatore dell'Atletico Madrid, alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno tra Atletico Madrid e Inter.

TRA LE PIÙ FORTI IN EUROPA? – «Basta vedere le partite e i numeri, alla domanda si risponde da solo».

COME STA GRIEZMANN – «Sta bene, comincerà la partita dall'inizio. Speriamo che possa darci quello che ci ha sempre dato».

