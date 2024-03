Atletico Madrid | lo stato di forma in vista dell’Inter | momento no

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024) Manca sempre meno alla sfida tra Inter e, valevole per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Diego Simeone arriva alla sfida, con un rendimento decisamente altalenante.DI– Inter esi preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Nelle ultime cinque gare la squadra nelle mani di Diego Simeone ha avuto un ruolino di marcia piuttosto altalenante: partendo proprio dalla sconfitta di San Siro (1-0) contro l’Inter, sono poi arrivati un pareggio contro l’Almeria (2-2) e una sconfitta pesante contro l’Athletic Club (3-0) entrambi in trasferta. Una vittoria, poi, a spezzare il brutto ...