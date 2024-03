Atletico Madrid-Inter | probabili formazioni e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 - Con la seconda stella praticamente cucita sul petto dopo la vittoria di Bologna, l’di Simone Inzaghi può concentrarsi sulla scalata alla Champions League che l’anno scorso vide i nerazzurri fermarsi solo in finale contro il Manchester City. Ma fu proprio quella sconfitta a far maturare consapevolezze importanti per gli uomini di Inzaghi che hanno capito di poter valere i più alti livelli europei. Infatti, sta andando in scena la miglior versione nerazzurra, con un campionato dominato, soprattutto dal 2024 in avanti, e ora un percorso Champions tutto da vivere con il ritorno fissato per mercoledì acontro l’di Simeone. Il secondo posto nel girone dietro la Real Sociedad, eliminata dal Psg, ha lasciato all’lo scontro con i colchoneros, da sempre duri ...