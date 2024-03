Atletico Madrid-Inter ottavi Champions League | 13-03-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 12 marzo 2024) Un’ottimanell’andata contro l’ed è il motivo per il quale l’1-0 di San Siro può essere letto come un ottimo risultato ma anche con un pizzico di rimpianto in vista del ritorno al Cvitas Metropolitano. Anche Inzaghi ha sottolineato che la rete di Arnautovic poteva essere irrobustita almeno da un’altra marcatura e InfoBetting: Scommesse Sportive e