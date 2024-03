Atletico Madrid-Inter | Inzaghi oggi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di martedì 12 marzo 2024) L’, dopo un rendimento praticamente perfetto in campionato, vuole proseguire anche il suo cammino europeo vincendo contro l’nel match valevole per il ritorno degli ottavi della Champions League 2023/2024. I nerazzurri, forti della vittoria ottenuta nella gara di an, hanno intenzione di portare a casa la qualificazione ai quarti. Il tecnico nerazzurro Simone, alla vigilia della gara, parlerà innella giornata di martedì 12 marzo alle ore 19:00 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Lautaro Martinez ha un certo feeling con la Spagna . Il capitano dell’Inter segna sempre quando gioca in terra iberica. TORO RIPOSATO ? Cresce l’attesa per la grande sfida di Madrid: tra meno di 48 ... (inter-news)

Jorge Valdano , ex Campione del Mondo con l’Argentina nel 1986, in un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo, ha parla to di Atletico Madrid-Inter , in programma mercoledì. PROSSIMA SFIDA – Jorge ... (inter-news)

In chiave mercato Moncada guarda in casa dell’Atletico Madrid per un nuovo obiettivo del Milan per la difesa. Ecco chi è In estate il Milan è pronto ad investire una bella parte del budget su un ... (dailymilan)

L’Inter si prepara alla sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid: in palio il pass per i quarti di finale di Champions League. Bonanni vede favoriti i nerazzurri. FAVORITA – Queste le ... (inter-news)

Segna poco e prende sempre gol: l'Atletico Madrid è in crisi, ma Simeone recupera Griezmann: In difficoltà. Due parole che descrivono il momento dell`Atletico Madrid, sconfitto sabato dal modesto Cadice e scivolato a -14 dalla capolista Real Madrid. L`obiettivo.calciomercato

Atletico Madrid – Inter streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv: Mercoledì 13 marzo alle ore 21:00 si terrà la sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023/24 tra Atletico Madrid e Inter. La partita sarà visibile in diretta in ...generationsport

Atletico Madrid e Inter si sfidano in una partita di Champions League molto attesa: L'Atletico Madrid sta attraversando un periodo di risultati contrastanti, come dimostra il pareggio per 2-2 a Cadice. Tuttavia, l'attenzione è tutta rivolta alla prossima partita di Champions League c ...informazione