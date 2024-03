Atlético Madrid-Inter | doppia novità in formazione! Inzaghi sceglie

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024)inizierà domani alle 21, con la squadra diche riparte dall’1-0 dell’andata. Il tecnico appare intenzionato a fare due scelte non scontate e diverse, in parte, rispetto a quanto si pensava nelle formazioni date in giornata. DOPPIO VANTAGGIO – Per domani alle 21 insaranno numerosi i cambi didi Simonerispetto a Bologna. Anche perché per la Champions League si rilanciano i big che hanno riposato sabato. Alcuni sono già certi: torna Lautaro Martinez in attacco (con Marcus Thuram), idem Federico Dimarco e Benjamin Pavard tutti e tre rimasti in panchina al Dall’Ara. In collegamento dal Civitas Metropolitano per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi dà le informazioni raccolte: ...