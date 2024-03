Atletico Madrid-Inter | 4 cambi per Inzaghi? La probabile formazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Ladi Simoneper, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League prevista domani mercoledì 13 marzo alle ore 21.– Potrebbero essere 4 inellainiziale dell’di Simoneche sfiderà domani l’in Champions League rispetto a quella scesa in campo dal 1? a Bologna sabato scorso. In difesa Pavard potrebbe sostituire Bisseck. A centrocampo sulla fascia destra Dumfries potrebbe prendere il posto di Darmian, mentre su quella sinistra Dimarco ...

Simone Inzaghi pronto alla partenza per Madrid in vista del ritorno di Champions League contro l’ Atletico Madrid. La sua Inter parte in vantaggio: ma nulla è scontato. RITORNO – Con un campionato ... (inter-news)

L’Inter, domani sera, sfiderà l’Atletico Madrid per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il giornalista Longari da un ‘consiglio’ alla squadra di ... (inter-news)

Inter in campo alla vigilia di Madrid: le ultime da Appiano Gentile: Giorno di vigilia per l`Inter, che mercoledì sera gioca a Madrid contro l`Atletico il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Si parte dall`1-0 dell`andata.calciomercato

CHAMPIONS - L’Inter non vuole fermarsi: in quota contro l’Atletico Madrid qualificazione e quattordicesima vittoria consecutiva: Come riporta AgiproNews, l’Inter ha fatto tredici. Con il successo ottenuto contro il Bologna, i nerazzurri hanno ottenuto la tredicesima vittoria del 2024 su altrettante partite giocate, un ottimo vi ...napolimagazine

Serie A - Il Pagellone 28ª: il Milan sorpassa la Juve, il Verona stupisce, Fiorentina sprecona, D'Aversa scellerato: SERIE A - La squadra di Allegri pareggia con l'Atalanta e viene superata dal Milan in classifica. Hellas e Cagliari: vittorie pesanti. Male Lazio e Napoli.eurosport