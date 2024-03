Atletica leggera | l’impresa Parco | scudetto storico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Eccezionale. E l’aggettivo più adatto per ilAlpi Apuane Team Ecoverde Cetilar (foto) che, come già anticipato ieri, a Cassino, ha conquistato il campionato italiano assoluto maschile per società di cross. La formazione biancoverde ha distanziato di ben otto punti lo squadrone dell’Casone Noceto di Parma e di venti l’Val Brembana. Per la compilazione della classifica finale a squadre vengono presi i risultati dei primi tre giunti al traguardo di ogni singola squadra. Per i neocampioni italiani sono stati conteggiati i piazzamenti di Bernard Wambua, secondo assoluto, Lorenzo Brunier (undicesimo) e Nicolò Bedini (dodicesimo). "Per la nostra squadra è stato un crescendo di anno in anno – commenta entusiasta e in lacrime per la gioia il presidente Graziano Poli, con il direttore sportivo Paolo Bonatti e la ...