Atalanta Under 23 beffata all’ultimo respiro | il Fiorenzuola vince al 95?

(Di martedì 12 marzo 2024)d’Arda. Sconfitta dal fortissimo sapore di beffa per l’23 che cade dopo sei risultati utili consecutivi al cospetto del, capace di strappare i tre punti a tempo praticamente scaduto. Dopo un buonissimo avvio, i nerazzurri sbloccano il match al 24? grazie al gran gol di Palestra che, imbeccato da Jimenz, incrocia con un diagonale chirurgico sul palo più lontano e stappa la partita. Prima dell’intervallo è semplicemente strepitoso Vismara (presenta in panchina domenica contro la Juventus) che vola a levare il pallone dall’incrocio dei pali, negando il gol a Oneto. E’ lo stesso Oneto, però, ad acciuffare il pari all’imbocco dell’ultimo quarto d’ora di gioco con una conclusione ravvicinata che non lascia scampo a Vismara. Il portiere nerazzurro salva nuovamente i suoi con un altro ...

