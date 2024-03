Atalanta-Sporting Lisbona Europa League | 14-03-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 12 marzo 2024) Prima dell’andata Gasperini aveva chiesto a Scamacca di essere più incisivo e il suo attaccante ha risposto con la rete dell’1-1 che rende il ritorno trauna partita secca per andare ai quarti di finale di. Sul campo dei lusitani si è rivista una versione convincente dei bergamaschi e InfoBetting: Scommesse Sportive e

IL PUNTO. Il 2-2 di Torino permette di non perdere punti nella corsa Champions. Da premiare le prestazioni di Koopmeiners e Scamacca. (ecodibergamo)

DOPO IL 2-2 CON LA JUVE. Lunedì di riposo per L’Atalanta dopo il pareggio di domenica a Torino. martedì la ripresa degli allenamenti per preparare la partita di ritorno degli ottavi di finale di ... (ecodibergamo)

Giovedì 24 marzo alle ore 21.00 si terrà la sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Atalanta... (calciomercato)

Via alla missione Sporting: c’è il portiere di coppa: La missione Sporting Lisbona parte dalla certezza, o quasi, dell’avvicendamento tra i pali. Juan Musso, ormai spodestato da Marco Carnesecchi in campionato, ma numero 1 (in realtà è il 29, l’1 è dell’ ...calcioatalanta

Ederson versione “Lo Squalo”: aggressività per strappare “a morsi” i Quarti d’Europa League: Per strappare i quarti d’Europa League l’Atalanta ha bisogno del miglior Ederson: ad oggi uno dei migliori centrocampisti in Serie A Il “lavoro sporco” con un pizzico di qualità può fare la differenza ...calcionews24

