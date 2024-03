Atalanta | De Roon a quota 332 presenze | è il secondo nerazzurro di sempre

Via alla missione Sporting: c’è il portiere di coppa: La missione Sporting Lisbona parte dalla certezza, o quasi, dell’avvicendamento tra i pali. Juan Musso, ormai spodestato da Marco Carnesecchi in campionato, ma numero 1 (in realtà è il 29, l’1 è dell’ ...calcioatalanta

Atalanta-Sporting Lisbona: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Giovedì 24 marzo alle ore 21.00 si terrà la sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Atalanta e Sporting Lisbona. La partita.calciomercato

L'Atalanta dei blackout: prestazioni ottime ribaltate in una manciata di minuti: Contro la Juventus i nerazzurri hanno preso due gol in 4 minuti. Era già successo in altre quattro gare, ma questa è stata la prima volta in cui la squadra ha saputo reagire ...bergamo.corriere