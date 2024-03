Asti | la denuncia | “Finanziamenti illeciti per 33mila euro alla campagna del sindaco Rasero Soldi da nominati e aziende vincitrici di gare”

(Di martedì 12 marzo 2024) Un quadro di scarsa trasparenza, e non solo:elettorali che non seguono le norme di legge,da persone che hanno ricevuto nomine, oppure da società che poi hanno ottenuto lavori. È l’intreccio tra politica, professionisti e imprese che ha segnato la secondaelettorale di Maurizio, rielettodinel 2022 per Forza Italia. Arlo pubblicamente in conferenza stampa, dopo mesi di ricerche e approfondimenti, sono Massimo Cerruti, consigliere comunale del M5s, e Alberto Pasta, avvocato ed ex assessore. “A luglio, guardando la sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di, mi sono accorto che mancavano i rendiconti delle spese elettorali e deidi Maurizio ...

(Adnkronos) – E se il riciclo della plastica fosse uno specchietto per le allodole? Questa è la tesi dell’associazione statunitense Center for Climate Integrity , secondo cui questa pratica, ... (webmagazine24)

