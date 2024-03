Aspides | la Duilio abbatte due droni nel Mar Rosso | cosa sta accadendo sulla rotta commerciale

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar – La missionesul Marinizia ad entrare nel vivo. La spedizione, definita più volte difensiva sia dal ministro della Difesa Antonio Tajani che da altri rappresentanti del governo, si trova a dover difendere unafondamentale per il Pil italiano. L’ultima notizia, riportata da Adnkronos, riguarda l’abbattimento di due, laduesul MarÈ nave Caio, nell’ambito dell’operazione dell’Unione europea, ad aver abbatuto duesul Mar, a quanto emerge in risposta a un attacco degli Houthi. A comunicarlo è lo Stato Maggiore della Difesa, il quale ricorda ...

