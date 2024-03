ASCOLTI SERIE A 28° GIORNATA | 1 3 MLN PER JUVENTUS-ATALANTA | MALE SASSUOLO-FROSINONE

(Di martedì 12 marzo 2024)– Fonte foto: Ansa.it La ventottesimadiA si apre l’8 marzo alle 20:45 con il match Napoli-Torino che ottiene 602.835 telespettatori medi. Nel pomeriggio del 9 marzo, alle 15:00 Cagliari-Salernitana ottiene un a.m. di 189 mila e 805 telespettatori, mentre sempre alle 15:00è stata la scelta di 69.400, invece nel tardo pomeriggio alle 18:00, Bologna-Inter ha intrattenuto 1.109.072 telespettatori, alle 20:45 Genoa-Monza è stata la scelta di 236.616 telespettatori. Alle 12:30 di domenica 10 marzo, Lecce–Verona conquista una media di 305.008 telespettatori. La partita delle 15:00 ovvero Milan-Empoli ottiene 855.228 telespettatori, più tardi alle 18:00ha intrattenuto 1.305.664 ...

