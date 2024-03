Ascolti 28a Giornata Serie A 2023 24 DAZN | 1 | 3 milioni per Juventus-Atalanta

(Di martedì 12 marzo 2024) La 28esimadella/24 in onda nel weekend (tra l'8 e l'11 marzo) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 6,4di ascoltatori (6.454.946) compresivo del dato dell'episodio di ZONA, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria e diventa il 5° turno più visto da inizio campionato. iGran parte del risultato è stato garantito dai 3 match sopra il milione:domenica alle 18.00 con la telecronaca di Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini ha superato 1,3di ascoltatori (1.305.664) mentre Bologna-Inter (1.109.072) raccontata da Stefano Borghi e Andrea Stamacconi e ...

Ascolti 27a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, nuovo record stagionale complessivo: Ascolti 27a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, nuovo record stagionale complessivo, La 27esima giornata Serie A TIM segna un nuovo record stagionale di Ascolti su DAZN: quasi 7 milioni gli appassionati in ...digital-news

A Roma ho ascoltato i “facitori di pace”: solo dal basso si può fermare la volontà della guerra: Tra le due città, ho ascoltato scelte di vita, provenienti da aree geografiche e conflitti armati differenti – a distanza o in presenza – accomunate dall’assunzione di responsabilità personale nella ...ilfattoquotidiano

Ascolti 26 Giornata Serie A 2023/24 DAZN, 1,4 milioni per Milan-Atalanta: Ascolti 26 Giornata Serie A 2023/24 DAZN, 1,4 milioni per Milan-Atalanta, La 26esima giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend (tra il 23 e il 26 Febbraio) su DAZN, secondo dato, rilevato con ...digital-news