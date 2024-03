Ascoli | UFFICIALE | esonerato Castori Via anche lo staff | scelto il sostituto

(Di martedì 12 marzo 2024) Giornate convulse per gli allenatori nostrani. Dopo ore di riflessione seguite alla sconfitta contro la Sampdoria: l'ha...

Calciomercato Milan , ufficiale il passaggio di Devis Vasquez in prestito all’Ascoli Nuovo trasferimento a titolo temporaneo per Devis Vasquez . Il portiere colombiano classe ’98 del Milan si ... (dailymilan)

UFFICIALE - Ascoli, esonerato Castori: L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra Fabrizio Castori. Col tecnico salutano anche il vice Riccardo Bocchini, il collab ...napolimagazine

Ascoli Calcio, è il 59enne Carrera il nuovo allenatore del Picchio dopo l'esonero di Castori: Ascoli Calcio, è il 59enne Carrera il nuovo allenatore del Picchio dopo l'esonero di Castori - picenotime.it - IT ...picenotime

