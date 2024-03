Ascoli | UFFICIALE | esonerato Castori Via anche lo staff | il comunicato

In Serie B l'Ascoli ha ingaggiato l' attaccante finlandese David Jeremiah Kristoffersson Streng (classe 2001), che arriva in prestito... (calciomercato)

Calciomercato Milan , ufficiale il passaggio di Devis Vasquez in prestito all’Ascoli Nuovo trasferimento a titolo temporaneo per Devis Vasquez . Il portiere colombiano classe ’98 del Milan si ... (dailymilan)

Ascoli Calcio, arriva l'esonero per Castori ed il suo staff dopo la sconfitta con la Sampdoria: Finisce ufficialmente l'avventura di Fabrizio Castori sulla panchina dell'Ascoli dopo la sconfitta contro la Sampdoria allo stadio "Ferraris" nella 29esima giornata del campionato di Serie B. Ecco il ...picenotime

Race for Glory - Audi Vs Lancia: il trailer UFFICIALE: Race for Glory - Audi Vs Lancia: il trailer UFFICIALE... - Voto 10 - Cinema | Film, attori, registi, recensioni, festival. Foto, video, trailer, anteprime, interviste esclusive.voto10

La deputata Latini (Lega): «Ventidio Basso e Arena Sferisterio saranno considerati monumenti nazionali»: Ascoli PICENO «Grazie all'opera svolta dalla Lega nella Commissione Cultura, Scuola e Istruzione, i teatri Ventidio Basso di Ascoli Piceno e l’Arena Sferisterio di Macerata, ...corriereadriatico