Ascoli calcio | Castori esonerato | il nuovo allenatore è Carrera

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 – "Con te fino all’inferno mister”. Erano queste le parole espresse dal patron Massimo Pulcinelli via social lo scorso 13 febbraio, proprio dopo la cocente sconfitta di Catanzaro (3-2). Altra partita che l’aveva interpretato bene fino all’episodio dell’espulsione, forse esagerata di Valzania, che penalizzò in maniera esagerata il Picchio. Da lì in poi c’è stata una ripresa da parte della squadra, capace di infilare quattro risultati utili consecutivi prima di perire lunedì sera a Genova. Una battuta d’arresto che ci poteva anche stare vista la caratura di un avversario sulla carta più forte dei bianconeri. Certo è che però brucia il modo con cui al Ferraris è maturata la sconfitta. Nelle ore successive e nella giornata di ieri i vertici societari così si sono ritrovati per effettuare una serie di ...