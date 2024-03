Arsenal-Porto LIVE 1-0 ai supplementari | Trossard decide

Arsenal-Porto, le formazioni ufficiali: Gabriel Jesus parte in panchina, Havertz dal 1': Primo tempo molto combattuto all'Emirates. L'Arsenal fatica a imprimere ritmo alla gara e il Porto prova a rendersi pericoloso negli spazi. Nel finale di… Leggi ...informazione

Arsenal-Porto, il risultato in diretta LIVE: Termina un primo tempo equilibrato e complicato per l'Arsenal che non riesce a imprimere il proprio ritmo e si espone alle ripartenze del Porto. tuttavia sono i Gunners a trovare il vantaggio nel ...sport.sky

NAZIONAPOLI - Norvegia, i convocati di Solbakken: c'è l'azzurro Leo Ostigard: Ci saranno anche Marcus Holmgren Pedersen (Sassuolo), Leo Skiri Østigård (Napoli) e Kristian Thorstvedt (Sassuolo) fra i calciatori norvegesi che prenderanno parte alle sfide con Repubblica Ceca e Slo ...napolimagazine